Serie B, ufficiale l’orario del turno di recupero del 13 maggio: sarà l’ultima giornata

StrettoWeb

Da calendario sarà la 34ª giornata. In pratica, però, sarà l’ultima della stagione regolare. Martedì 13 maggio si recupera il turno di Serie B inizialmente in programma per Pasquetta. Com’è noto, non si è giocato perché nello stesso giorno è morto Papa Francesco. Il campionato, in realtà, sarebbe dovuto terminare venerdì 9 maggio, con l’ultimo turno, ma a questo punto sarà quello del 13 – di recupero – a risultare decisivo ai fini di classifica e verdetti.

La Lega B ha anche ufficializzato l’orario del turno del 13 maggio. Le partite si giocheranno tutte in contemporanea alle ore 20.30, anche se la stessa Lega “si riserva comunque di valutare eventuali variazioni di giorno e/o orario per alcune delle gare della giornata, ove non si rendesse necessaria, ai fini della classifica, la contestualità di tutte le partite”.

Di seguito il programma:

Martedì 13 maggio 2025 (ore 20.30)

BRESCIA – REGGIANA

CITTADELLA – SALERNITANA

JUVE STABIA – SAMPDORIA

MANTOVA – CATANZARO

MODENA – CESENA

PALERMO – CARRARESE

PISA – CREMONESE

SASSUOLO – FROSINONE

SPEZIA – COSENZA

SÜDTIROL – BARI

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.