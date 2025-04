Serie B: l’ennesimo nuovo presidente dello Spezia ha origini reggine

StrettoWeb

Lo Spezia Calcio cambia proprietà per l’ennesima volta nel 2025. In soli quattro mesi, tre cambi al timone. Dopo due mesi e mezzo, si passa da Fc 32 Group a Ram Spezia Holdings LP, società con sede negli Stati Uniti che ha acquistato l’intero capitale sociale. Nel Cda della vecchia società c’era Carmelo Stillitano, detto Charlie, che da vice presidente con l’ex patron diventa ora presidente di Ram Spezia Holdings LP. Il cognome, Stillitano, lancia chiare indicazioni sulle origini, che sono reggine, per la precisione di Gioia Tauro. Carmelo Stillitano è nato negli USA, in New Jersey, 65 anni fa, ma il padre era originario di Gioia Tauro ed è stato tra i fondatori della Italian-American Soccer League.

La passione per il calcio è stata trasmessa al figlio, che da anni si impegna – anche attraverso l’organizzazione di eventi – a far promuovere il movimento in America. DG dei New York/New Jersey MetroStars, è stato tra gli organizzatori del Mondiali del ’94 e dell’International Champions Cup, torneo estivo che coinvolge alcune delle più importanti squadre europee. Stretto collaboratore di James Pallotta ai tempi della Roma, sarebbe stato anche tra i sostenitori del progetto della Superlega, poi fallito nel 2021. “Sono onorato ed entusiasta di assumere un ruolo così importante allo Spezia Calcio, un club che ha compiuto progressi significativi nelle ultime stagioni, sia dentro che fuori dal campo. Farò del mio meglio per contribuire al successo di questo club con l’esperienza che ho maturato in molti anni nel mondo del calcio”, ha detto Stillitano.

Tornando alla società, il nuovo proprietario è Thomas Roberts, investitore statunitense di lungo corso nel settore del private equity, originario di Boston. Roberts è stato un portiere di successo nella squadra dell’Università di Princeton ed è stato il principale donatore per la costruzione del Roberts Stadium presso la stessa università. “Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità dello Spezia Calcio e valorizzare ancora la sua storia. L’obiettivo è quello di un percorso nuovo e stabile in un sistema sportivo molto complesso, augurando a tutti noi di raggiungere i migliori traguardi sul campo nel minor tempo possibile”.

