Serie B, quando inizia la stagione 2025-2026? Svelate le date

A breve terminerà questa, la 2024-2025, ma intanto la Lega B ha già ufficializzato l’inizio e la fine della prossima stagione di Serie B, l’annata 2025-2026. Il via è previsto per venerdì 22 agosto, mentre la chiusura il weekend dell’8-10 maggio 2026. Nella nota della Lega B si legge: “Assemblea di Lega Serie B a Milano con tutte le società presenti. In apertura le congratulazioni del Presidente Bedin, a nome di tutta la famiglia della B, a Us Sassuolo e Virtus Entella per le promozioni raggiunte nei rispettivi campionati di Serie BKT e Serie C NOW. Dopo le comunicazioni, l’Assemblea ha approvato le date di inizio e fine campionato Serie BKT stagione sportiva 2025/2026. Il via è previsto per venerdì 22 agosto, mentre la chiusura il weekend dell’8-10 maggio 2026”.

“La Supercoppa Primavera 2 2024/2025 verrà disputata fra le due squadre che vinceranno i propri gironi martedì 20 maggio al centro tecnico di Coverciano, preceduta al mattino da un workshop di carattere tecnico sui giovani. Aggiornamento sui lavori delle due Commissioni interne riguardanti la ‘Sostenibilità economico-finanziaria’ e la ‘Valorizzazione dei giovani’, i cui incontri sono proseguiti in queste settimane trattando temi e generando proposte illustrate, e discusse, oggi in Assemblea. Annunciata inoltre la costituzione di una terza commissione Infrastrutturale dedicata ai temi stadi e centri sportivi.

Approvato, per tutte le gare di eventuali playoff e playout, un upgrade produttivo con l’innalzamento a 9 camere degli standard oltre alla previsione di drone, camera gimbal e clip promo di presentazione delle partite. Adottato infine il regolamento riguardante il Fondo Ammende decise dal Giudice sportivo, che andrà a finanziare politiche di responsabilità sociale e vivai secondo i dettami dell’art.33 dello Statuto FIGC”.

