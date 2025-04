Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: 5 mila euro di multa al Cosenza, uno squalificato per il Catanzaro

StrettoWeb

Sono undici gli squalificati, tutti per un turno, fermati dal Giudice sportivo dopo la 33ª giornata di Serie B. Si tratta di Cella (Mantova), Favasuli (Bari), Cigarini, Girma e Bardi (Reggiana), Magnino (Modena), Okwonko e Palmieri (Cittadella), Pittarello (Catanzaro), Bertola (Spezia), Cistana (Brescia). In merito alle ammende, sulla lente d’ingrandimento finisce ancora una volta il Cosenza, che ha ricevuto una multa di 5 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, lanciato petardo, tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco”.

Clima teso, sabato al “Marulla”, in occasione del match contro il Brescia terminato 1-1 per via della rete del pari di Zilli al 92′. I motivi sono legati alla contestazione permanente della piazza nei confronti della proprietà Guarascio. La Curva Nord ha deciso di disertare lo stadio, tappezzando il settore di striscioni multilingue con l’invito al patron di andare via. Oltre al Cosenza, multa di 5 mila euro anche al Mantova.

