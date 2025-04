Serie B, il Giudice Sportivo: due squalificati per il Cosenza, pesante multa al Bari per i petardi al “Ceravolo”

StrettoWeb

Sono dieci i calciatori fermati dal Giudice Sportivo dopo il 32° turno di Serie B, tutti per una giornata. Questo l’elenco: Pickel (Cremonese), Kourfalidis (Cosenza), Louati (Juve Stabia), Njoh (Salernitana), Wisniewski (Spezia), Bereszynski (Sampdoria), Canestrelli (Pisa), Francesconi (Cesena), Ricciardi (Cosenza), Segre (Palermo). Spiccano i due giocatori del Cosenza, Kourfalidis e Ricciardi. Ancora due stop per i Lupi, beffati a Frosinone e in una situazione di classifica sempre precaria.

Per Pickel della Cremonese, però, oltre alla squalifica c’è anche una multa di 10 mila euro “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento non regolamentare in campo; per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, ritardato l’uscita dal recinto di giuoco assumendo anche un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria; per avere infine, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato reiteratamente l’operato arbitrale”.

Solo due, invece, le squadre multate: 5 mila euro al Bari e 2 mila euro alla Juve Stabia. I tifosi pugliesi hanno lanciato ben 7 petardi in campo durante il match al “Ceravolo di Catanzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.