Serie B, quando si gioca Catanzaro-Palermo: ufficiale la nuova data dopo il rinvio per i funerali del Papa

“La Lega Nazionale Professionisti B comunica che, in seguito alla nota del Presidente del CONI Giovanni Malagò, che ha recepito quanto disposto dal DPCM del 22 aprile u.s. in merito alla sospensione di ogni evento sportivo previsto per sabato 26 aprile, e visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB, le gare Catanzaro-Palermo e Südtirol-Juve Stabia, valide per la 35a giornata della Serie BKT 2024/2025, sono rinviate a domenica 27 aprile 2025, con inizio alle ore 15“.

Così in una nota la Lega B, che ufficializza la nuova data di Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia, inizialmente in programma sabato 26 aprile ma rinviate per via dei funerali di Papa Francesco, morto ieri. Le partite saranno recuperata il giorno dopo, domenica, alle ore 15.

