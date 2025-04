Serie B, è bagarre playoff: tante squadre in pochi punti. Calendari a confronto: l’analisi verso la corsa finale

StrettoWeb

Una lotta serrata, come sempre. Classifica corta, grande livellamento, sfide avvincenti fino all’ultima giornata. Anche quest’anno il campionato di Serie B ha regalato e sta regalando grandi emozioni. A parte la promozione del Sassuolo, già ufficiale dell’alto di un campionato stradominato, tutti i verdetti sono ancora da decifrare. Giovedì 1 maggio potrebbe arrivare la prima retrocessione, quella del Cosenza, ma in linea generale è tutto da decidere: basti pensare, a dimostrazione di quanto affermato, che tra il Bari 8° e il Cittadella 19° ci sono appena 9 punti di distanza. Motivo per cui, chi rischia di retrocedere può – da un punto di vista matematico – ancora entrare ai playoff. E, viceversa, chi sta lottando per gli spareggi non è ancora matematicamente salvo.

Ovviamente, alla matematica fa da contraltare la realtà di questo sport, l’imprevedibilità, gli episodi, le casistiche quasi impossibili. Dunque, il Bari si può considerare salvo, a lottare per i playoff, mentre il Cittadella dovrà sudare per conquistare la permanenza. In mezzo, nel grande vortice cadetto, è piena bagarre playoff. Anche qui la classifica è corta, con tantissime squadre in pochi punti. Ormai dentro la Cremonese, è quasi fatta anche per la Juve Stabia, mentre Palermo e Catanzaro non possono ancora dormire sonni tranquilli, dopo essersi scontrate ieri. Perché più giù, dal Bari in poi, ci sono almeno altre cinque squadre – pugliesi inclusi – che vogliono conquistare l’accesso per il sogno Serie A. Di seguito, per completezza, postiamo la classifica aggiornata dopo il turno del weekend, a quattro giornate dal termine e in attesa della giornata dell’1 maggio.

Classifica Serie B

Sassuolo 78 Pisa 69 Spezia 60 Cremonese 56 Juve Stabia 50 Palermo 48 Catanzaro 48 Bari 44 Modena 44 Cesena 44 Carrarese 41 Frosinone 39 Sudtirol 38 Mantova 37 Salernitana 36 Brescia 35 Sampdoria 35 Reggiana 35 Cittadella 35 Cosenza 27 (-4)

La nostra analisi continua con il calendario delle ultime quattro giornate di tutte le squadre coinvolte. Non abbiamo considerato Pisa (a un passo dalla Serie A), Spezia e Cremonese, ma dalla Juve Stabia in giù, arrivando fino al Frosinone, a quota 39, alla ricerca di un miracolo, ma in forma dopo l’ottimo girone di ritorno. Chi sta sotto il Frosinone potrebbe ancora farcela, ma è lo stesso concetto di cui sopra: solo da un punto di vista matematico.

I calendari delle contendenti

Dunque, dalla Juve Stabia al Frosinone sono otto squadre racchiuse in undici punti, ma i posti disponibili sono soltanto quattro. Le altre quattro resteranno fuori.

Juve Stabia (4ª, 60 punti)

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Südtirol, la Juve Stabia è scesa al quinto posto. Le prossime partite saranno decisive per mantenere la posizione playoff:

1 maggio: Juve Stabia vs Catanzaro

4 maggio: Brescia vs Juve Stabia

9 maggio: Juve Stabia vs Reggiana

13 maggio: Juve Stabia vs Sampdoria​

Palermo (5ª, 61 punti)

Il Palermo ha ottenuto una vittoria importante per 3-1 contro il Catanzaro, consolidando il quarto posto. Le prossime sfide:

1 maggio: Palermo vs Südtirol

4 maggio: Cesena vs Palermo

9 maggio: Palermo vs Frosinone

13 maggio: Palermo vs Carrarese​

Catanzaro (7ª, 58 punti)

La sconfitta interna contro il Palermo ha complicato la situazione del Catanzaro. Le prossime partite:

1 maggio: Juve Stabia vs Catanzaro

4 maggio: Catanzaro vs Sampdoria

9 maggio: Sassuolo vs Catanzaro

13 maggio: Mantova vs Catanzaro​

Bari (8ª, 56 punti)

Il Bari ha subito una sconfitta per 2-1 contro il Modena, ma resta in zona playoff. Le prossime sfide:

1 maggio: Cosenza vs Bari

4 maggio: Bari vs Pisa

9 maggio: Cittadella vs Bari

13 maggio: Sudtirol vs Bari​

Modena (9ª, 57 punti)

Il Modena ha ottenuto una vittoria cruciale contro il Bari, salendo al settimo posto. Le prossime partite:

1 maggio: Modena vs Reggiana

4 maggio: Carrarese vs Modena

9 maggio: Modena vs Brescia

13 maggio: Modena vs Cesena​

Cesena (10ª, 55 punti)

La sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo ha fatto scivolare il Cesena fuori dalla zona playoff. Le prossime sfide:

1 maggio: Mantova vs Cesena

4 maggio: Cesena vs Palermo

9 maggio: Cosenza vs Cesena

13 maggio: Modena vs Cesena

Carrarese (11ª, 54 punti)

La vittoria per 1-0 contro la Sampdoria ha rilanciato le ambizioni playoff della Carrarese. Le prossime partite:

1 maggio: Sassuolo vs Carrarese

4 maggio: Carrarese vs Modena

9 maggio: Mantova vs Carrarese

13 maggio: Palermo vs Carrarese​

Frosinone (12ª, 53 punti)

Il pareggio per 2-2 contro lo Spezia ha mantenuto vive le speranze del Frosinone. Le prossime sfide:

1 maggio: Pisa vs Frosinone

4 maggio: Frosinone vs Cittadella

9 maggio: Palermo vs Frosinone

13 maggio: Sassuolo vs Frosinone​

