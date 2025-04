Serie B, c’è un’altra promossa: il Padova ritrova la cadetteria dopo 6 anni

StrettoWeb

Dopo Entella e Avellino, c’è ufficialmente la terza promossa in Serie B: è il Padova, a cui basta il pari a reti bianche nell’ultimo turno per festeggiare, ritrovando la cadetteria a sei anni dall’ultima volta. I veneti, che vincono il girone A di Serie C, avevano due risultati su tre a disposizione: lo 0-0 a Lumezzane gli garantisce promozione e festa. Anche perché il Vicenza, che aveva bisogno di vincere e sperare, alla fine perde a Trento. Ora si giocherà la promozione insieme alle altre 26 squadre impegnate nel maxi tabellone playoff. Per avere il quadro completo, bisognerà aspettare domani (ultimo turno del girone C) e domenica (ultimo turno del girone B).

Per il Padova, una promozione tutto sommato meritata, dopo le due finali perse nel 2021 e nel 2022. Una cavalcata quasi dominata, al netto del leggero calo nel finale, che aveva permesso al Vicenza di approfittarne. La clamorosa sconfitta al fotofinish dei biancorossi a Verona al 97′, però, ha riaperto la strada del Padova verso il primo posto, che non ha più perso.

