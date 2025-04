“Serie A-Operazione Nostalgia”: Stefano Fiore al raduno del “Granillo”, ma c’è un altro indizio che fa sognare i tifosi

StrettoWeb

Tanti ex Reggina, sì, ma non saranno i soli. Per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” al “Granillo” ci saranno anche tanti campioni del passato che non per forza hanno indossato la maglia amaranto. Anzi, in alcuni casi è anche impossibile, considerando che si tratta di grandi calciatori che da Reggio Calabria ci sono passati, ma come avversari. Due di questi, gli ex portieri del Milan Dida e Abbiati. Ma non sono i soli: con un nuovo annuncio, gli organizzatori ufficializzano infatti anche la presenza di Stefano Fiore, che tra l’altro è anche calabrese, di Cosenza.

“50 gol e 42 assist in 5 anni. Dal 1999 al 2004 è stato un centrocampista illegale. Niente di più. Niente di meno. È ufficiale: Stefano Fiore aggiunge qualità al raduno di Reggio Calabria. Sarà con noi sabato 6 settembre al Granillo e sicuro si porterà con se un altro giocatore presente in questa foto“. Questo l’annuncio, che nel finale porta con sé un indizio incredibile. Nella foto postata, che è anche quella di copertina di questo articolo, insieme a Fiore si possono vedere Inzaghi, Cannavaro, Del Piero e Totti. Secondo l’annuncio, dunque, almeno uno di loro sarà presente sullo Stretto. C’è chi sogna il ritorno di Pippo, ma neanche gli altri tre sarebbero da buttare.

