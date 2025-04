“Serie A – Operazione Nostalgia” a Reggio Calabria, al raduno del Granillo ci sarà… Maicon

StrettoWeb

“Colosso. Anzi no. Colossi. Dopo lo spoiler di ieri arriva l’ufficialità. Maicon Douglas Sisenando fa doppietta al debutto. Sarà con noi al raduno di Reggio Calabria e a Vicenza. Noi il nostro lo stiamo facendo ampiamente anche quest’anno, ora come al solito tocca a voi. Vogliamo una bolgia in tutte e tre le tappe. Avvisate qui sotto i vostri cari di stare attenti, il COLOSSO sta arrivando in città”. Un altro brasiliano al raduno del “Granillo”, in programma per il prossimo 6 settembre. Non solo Dida, ex portiere del Milan che sarà presente con l’ex compagno Abbiati, ma anche Maicon Douglas, terzino carioca che ha fatto le fortune dell’Inter di Mourinho, con cui ha vinto il Triplete da grande protagonista.

