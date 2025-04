“Serie A – Operazione Nostalgia”, non poteva non esserci lui: Ciccio Cozza al raduno del “Granillo”

StrettoWeb

Facile. Il più facile. Tanti record con la maglia della Reggina, negli anni migliori della storia, sono suoi. Dalle presenze ai gol passando per le due promozioni in Serie A. Calabrese, una vita in amaranto, a Reggio Calabria ci vive tutt’ora. Quindi, ribadiamo: facile. Ciccio Cozza sarà al raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” al “Granillo“. L’annuncio arriva dai canali social degli organizzatori.

“Ancora uno. Per favore. Non chiediamo altro. Un ultimo gol. Ce lo meritiamo. Il giocatore con più presenze in Serie A con la maglia della Reggina. Il giocatore che ha segnato più gol in Serie A al Granillo. Sì, è ufficiale. Ciccio Cozza sarà con noi al raduno di Reggio Calabria di sabato 6 settembre. Per chi è cresciuto con le sue giocate sarà emozionante e quando lo abbiamo sentito al telefono per invitarlo abbiamo percepito la sua emozione nel partecipare al raduno in uno stadio che ha segnato la sua carriera e la storia della Reggina. Per chi non avesse preso ancora il proprio posto sugli spalti, sappiate che a Reggio Calabria porteremo un raduno indimenticabile”. si legge.

