Serie A, Lecce sotto shock: morto improvvisamente il fisioterapista, era in ritiro con la squadra

Una notizia shock ha sconvolto il Lecce, che si trovava in ritiro a Bergamo per il match di domani sera in casa dell’Atalanta: è morto improvvisamente il fisioterapista Graziano Fiorita. Ad annunciarlo è lo stesso club in una nota ufficiale: “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”.

Secondo quanto si legge nella nota, dunque, il match di domani sera verrà rinviato a data da destinarsi. Si trattava dell’unica sfida di Serie A del 25 aprile. Anche le gare del sabato, com’è noto, sono state spostate a domenica per via dei funerali di Papa Francesco.

