Serie A, Lecce eroico tra lacrime e rabbia: 1-1 a Bergamo con la maglia bianca in segno di protesta

Eroico! Ha pianto, si è incazzato, ha protestato, ha minacciato di non scendere in campo. Alla fine, con tutta la rabbia in corpo, ha sfiorato l’impresa, andando vicino alla vittoria in casa della terza in classifica. Il Lecce ha strappato un pari per 1-1 a Bergamo, in casa dell’Atalanta, a qualche giorno dalla tragica morte dello storico fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita, venuto a mancare improvvisamente a 38 anni mentre era in ritiro con la squadra in Lombardia. La gara, inizialmente in programma per venerdì 25, non è stata poi disputata, ma il Lecce aveva chiesto il rinvio. Non era nelle condizioni di giocare, neanche oggi. Ed era anche prevedibile.

E invece, l’Italia ipocrita che stravolge il calendario per i funerali del Papa, fa giocare solo due giorni dopo una sfida che non si doveva disputare. Il Lecce aveva protestato, minacciato di non presentarsi, ma alla fine è sceso in campo, ha onorato la figura di Fiorita e lo ha fatto con una maglia speciale, bianca, in segno di protesta, con la scritta “Nessun valore, nessun colore”. Zero. Niente. Un colore bianco, neutro, a dimostrazione della poca sensibilità della Lega Serie A, contro cui il Lecce si era scagliato con un duro comunicato nelle scorse ore. Protesta appoggiata anche dai tifosi bergamaschi, che per il primo quarto d’ora non hanno cantato, rivolgendo poi cori contro la Lega e lanciando in campo fumogeni che hanno costretto l’arbitro a sospendere la gara per qualche minuto. Sciopero del tifo, invece, per gli ospiti.

Alla fine, come detto, lacrime e rabbia si sono riversate in campo, trasformando il Lecce, andato in vantaggio con Karlsson su rigore alla mezz’ora. Di Retegui, sempre su rigore, il pari al 70′, per l’1-1 finale.

Risultati 34ª Giornata Serie A

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli 2-1

Inter-Roma 0-1

Ore 18:00

Juventus-Monza 2-0

Ore 20:45

Atalanta-Lecce 1-1

Napoli-Torino 2-0

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Parma

Verona-Cagliari

Classifica Serie A

Napoli 74 Inter 71 Atalanta 65 Juventus 62 Bologna 60* Roma 60 Lazio 59* Fiorentina 59 Milan 54 Torino 43 Como 42 Udinese 40* Genoa 39 Verona 32* Parma 31* Cagliari 30* Lecce 27 Venezia 25 Empoli 25 Monza 15

* Una gara in meno

Programma 35ª Giornata di Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese

Parma-Como

Ore 18:00

Lecce-Napoli

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio

Ore 15:00

Monza-Atalanta

Ore 18:00

Roma-Fiorentina

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

