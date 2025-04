Senaldi su Papa Francesco: “ha provato a depoliticizzare la Chiesa, ma non ci è riuscito”

StrettoWeb

Pietro Senaldi, condirettore del quotidiano Libero, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel programma In Dino Veritas, condotto da Dino Giarrusso e Martina Gatto, affrontando il tema della morte di Papa Francesco e della politicizzazione delle sue parole, soprattutto in riferimento ai conflitti internazionali e alla cultura omosessuale.

“Qualsiasi Papa è contro il riarmo – ha spiegato Senaldi – è una posizione abbastanza standard della Chiesa. E anche rispetto alle posizioni su Gaza, il Vaticano, chiunque lo rappresenti, non può schierarsi con Israele. Mi sembra abbastanza ovvio. Lui da cristiano porge l’altra guancia, ma nella vita reale mi è sembrato uno piuttosto battagliero. Se qualcuno gli pestava i piedi, erano cavoli suoi. E allora, posto che non credo che le ragioni siano tutte da una parte e i torti tutti dall’altra, mi chiedo: perché dev’essere sempre l’Ucraina, o l’Europa, o l’Occidente a porgere l’altra guancia alla Russia?”

“C’è una tendenza alla banalizzazione perché si vuole trasformare per forza il messaggio cristiano in un messaggio politico. In realtà, Papa Francesco era meno politico di quanto l’abbiamo interpretato e della carica politica che noi gli abbiamo attribuito. Quando dice ‘Basta bombe a Gaza’, non è contro Israele, sta dicendo ‘Basta bombe a Gaza’. Quando afferma ‘Basta guerra in Ucraina’, non è pro-Putin, ma invita semplicemente a trovare una via per la pace.”

Sul tema della politicizzazione delle sue parole, Senaldi è stato netto:“Papa Francesco ha provato a depoliticizzare la Chiesa, ma in questo non è stato capito. Tutti lo hanno tirato per la tonaca, specialmente quando ha mostrato tolleranza verso i gay dicendo, in pratica: ‘Sono esseri umani, non complichiamogli la vita’. Da lì è partito il solito processo di strumentalizzazione, arrivando a dire ‘Anche il Papa è per i matrimoni gay’. Ma non è così. Lui diceva semplicemente: ‘Non rompiamo l’anima ai gay’.”

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.