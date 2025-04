Seminara, manifestazione contro la violenza sulle donne: “basta col silenzio, non ne possiamo più”

StrettoWeb

Nella domenica delle Palme, a Seminara, si è svolto un presidio davanti alla Basilica della Madonna dei Poveri per manifestare vicinanza e solidarietà alle vittime dei violenti fatti che hanno colpito la collettività. Le associazioni e i singoli, costituiti nel Coordinamento “E Tu splendi“, evidenziano che “la violenza va condannata senza se e senza ma, e perché le ragazze che hanno subito le violenze e le loro famiglie sentano forte la vicinanza solidale di tutti coloro che si riconoscono nei valori della giustizia e della fratellanza. Basta col silenzio, non ne possiamo più”.

Don Domenico Caruso, parroco di Seminara, ha sottolineato: “come Chiesa abbiamo sempre sottolineato che il male è male e resta tale così come il bene è bene, non ci sono via di mezzo”. Il sindaco Giovanni Piccolo ha evidenziato:“il nostro impegno, come è stato più volte riconosciuto, si è manifestato sin dal primo momento attraverso una serie di iniziative come la costituzione di parte civile nel processo”.

