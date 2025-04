La scuola calcio reggina “Accademia Granata” nella casa del Torino: due giorni emozionante per diversi ragazzi | NOMI

StrettoWeb

La scuola calcio reggina “Accademia Granata”, del presidente Simona Romeo, è stata invita dal Torino per una due giorni intensa ed emozionante. Da ieri, 27 aprile, fino a domani, 29 aprile, diverse categorie – 2010, 2011 e 2012 – si scontreranno con i pari età del Torino. Si tratta di una vetrina importante per la società, per la crescita professionale della scuola e per quella sportiva dei ragazzi (che hanno ben figurato nei rispettivi campionati) e dello staff, guidato dal responsabile tecnico Giordano Angelo.

I nomi dei ragazzi

Questi i nomi dei ragazzi calabresi che partecipano allo stage. Accanto al nome l’anno di nascita.

Tarzia Samuele 2012

Gattuso Giuseppe 2011

Minasi Giona 2011

Nicolò Roberto 2011

Crucitti Dario 2010

Versaci Leo 2011

Carella Andrea 2012

Marcianò Vincenzo 2012

Spinelli Francesco 2012

Zampaglione Jacopo 2012

Condina bruno 2012

Poli Gabriel 2012

Lisco Federico 2012

Daranno Alessandro 2012

Bellantone Samuele 2012

L’organigramma

Presidente: Romeo Simona

Direttore generale: Giordano Demetrio

Responsabile tecnico: Giordano Angelo

Segretario generale: Giordano Marco

Dirigente: Bagalà Domenico

Dirigente: Pellegrino Domenico

Scouting Torino per la Calabria: Lisco Massimo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.