Scilla ancora terra di vip: concluse le riprese del programma di Rai 2 “The Unknown” con Elettra Lamborghini e Scintilla

Scilla ancora protagonista del piccolo schermo, ancora terra di vip. Lo è stata di tanti, negli anni, specialmente negli ultimi. Vacanza, meta di passaggio, luogo per girare videoclip musicali. Oggi, invece, spazio affascinante e incantevole per le riprese nuovo adventure game firmato Rai 2 , “The Unknown-Fino all’ultimo bivio”, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Banijay Italia. Le riprese si sono concluse proprio oggi: alla guida Elettra Lamborghini e Gianluca Scintilla Fubelli. Il programma è realizzato in collaborazione con la Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Calabria Film Commission, nell’ambito della convenzione siglata con Rai Com

L’obiettivo del gioco e i protagonisti

Nel gioco, due squadre, composte da personaggi noti e concorrenti non famosi, si sfideranno in un viaggio pieno di ostacoli e imprevisti. Da un lato, il team formato da Costanza Caracciolo, Emanuela Folliero, Alessandro Matri, Francesca Manzini, Soleil Sorge e Pino Strabioli; dall’altro, quello con Christian Calenda, Noemi Cassaro, Lorenzo “Mc” Drago, Laura Pranzetti Lombardiani, Gabriele Pagliarini e Ivan Zucco.

