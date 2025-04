School Volley Taurianova, ottimi risultati a livello regionale: la premiazione del sindaco

StrettoWeb

L’amministrazione comunale ha premiato i giovani atleti della School Volley Taurianova, freschi vincitori del campionato regionale under 19 e attualmente impegnati nella semifinale del torneo under 15. Il sindaco Roy Biasi ha incontrato nel suo ufficio una nutrita delegazione delle 2 rappresentative, accompagnata dall’allenatore Enrico Idone, dal dirigente Giovanni Taccone e da alcuni genitori, consegnando 3 targhe in ricordo delle esaltanti performance nei due campionati di categoria e nella “coppa Sergio Sorrenti”.

Il primo cittadino, intervenuto assieme all’assessore alle Politiche Giovanili, Maria Fedele, dopo essersi informato sul morale della squadra in vista del ritorno della semifinale – che si terrà a Taurianova partendo dalla vittoria già ottenuta sul campo di Praia a Mare – ha sottolineato la sobrietà di un gesto che vuole essere anche di buon augurio rispetto al movimento cittadino degli sport indoor.

“Superate alcune problematiche sopraggiunte di recente – ha detto il sindaco Biasi – ho avuto garanzia dai tecnici della Città Metropolitana che questa volta è in dirittura d’arrivo il cantiere di quello che dovrebbe essere il più grande palasport della provincia dopo quello del capoluogo, che potrebbe essere inaugurato entro quest’anno dopo gli interventi per la messa in sicurezza del tetto e la tinteggiatura. Si tratta di un appuntamento che la città vive come uno spartiacque storico per potenziare la pratica degli sport minori, i cui animatori mi sento di ringraziare per i sacrifici fatti in questi anni, vista l’assenza di strutture all’altezza, riuscendo ugualmente ad inanellare una serie di successi che fanno parlare di Taurianova oltre i confini provinciali”.

Le parole degli assessori

Oltre a Biasi e Fedele hanno partecipato all’incontro gli assessori Angela Crea, Simona Monteleone e Massimo Grimaldi. “Al di là dei successi sportivi, che pure ci sono e per i quali ci complimentiamo con i ragazzi, con la dirigenza e i responsabili del settore tecnico – ha detto l’assessore Fedele – ci sentiamo di voler sottolineare e apprezzare l’impegno sociale a cui la squadra da anni assolve offrendo ai giovani occasioni irripetibili per diventare campioni di valori sani, quanto mai indispensabili in questa attualità che spesso offre invece modelli di vita nemici dell’aggregazione e del benessere fisico dei più giovani. È per questo che come amministrazione comunale abbiamo investito e continueremo a investire in un affiancamento continuo, rafforzando quell’alleanza con le realtà cittadine virtuose che dal basso e con tanta passione diventano vessilli della Taurianova migliore cresciuta in questi anni grazie ad una presa di coscienza complessiva propiziata dagli antidoti culturali che abbiamo disseminato”.

L’incontro è terminato con l’intervento di coach Idone, che oltre a esprimere apprezzamento per il gesto del Comune ha voluto rappresentare le esigenze della compagine. “Siamo certi – ha detto Idone – che un campo vero possa migliorare non solo la qualità del gioco ma anche il grado di partecipazione del pubblico, tutti elementi che possono contribuire ad allungare la striscia dei successi di una società che quest’anno festeggia i 10 anni di attività”.

