Sbarco a Lampedusa: 15 migranti feriti sugli scogli a Cala Galera

Settanta migranti, fra cui due donne, sono riusciti ad arrivare da soli fino a Lampedusa e sono sbarcati sugli scogli di Cala Galera. Quindici di loro, nell’abbandonare la barca partita da Zuwara, in Libia, si sono feriti e sono stati portati al poliambulatorio: nessuno è in gravi condizioni e i medici stanno medicando escoriazioni e tagli provocati dalla caduta sulle rocce. Il gruppo è composto da marocchini, bengalesi ed egiziani. Prima di loro erano sbarcati altri 125 migranti.

Durante la notte, la motovedetta della Guardia di finanza ha agganciato un barcone di 12 metri con a bordo 60 egiziani, pakistani, bengalesi e marocchini, partiti da Sabratha, in Libia, pagando da 4 mila a 7 mila dollari a testa. All’alba i carabinieri hanno bloccato altri 65 tra marocchini, sudanesi, egiziani, eritrei e pakistani, fra cui 4 donne e 7 minori, sbarcati autonomamente a Cala Francese.

Altri 179 migranti, che viaggiavano su quattro barche, sono stati soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e dell’assetto Frontex. Salgono a 7, dalla mezzanotte, gli approdi sull’iola, per un totale di 374 persone. Le barche sono salpate da Tajoura e Zuwara, in Libia, con a bordo tra 21 e 72 persone: bengalesi, marocchini, egiziani, pakistani e sudanesi. Tutti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, all’hotspot di contrada Imbriacola, da dove sono in fase di trasferimento circa 300 ospiti. Ieri sull’isola ci sono stati 11 sbarchi, per un totale di 581 persone.

