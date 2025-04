Sara Campanella, il grido da Palermo: “Il femminicidio è omicidio di Stato”

StrettoWeb

Sui cancelli della cittadella universitaria di Palermo in via Ernesto Basile, in concomitanza con i funerali a Misilmeri di Sara Campanella, la studentessa universitaria uccisa a Messina da un collega, è stato esposto uno striscione con la scritta “il femminicidio è omicidio di Stato“. La funzione religiosa sarà officiata, alle 10.30 nella chiesa San Giovanni Battista, dall’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha proclamato per oggi il lutto cittadino, e lo stesso ha fatto la Città Metropolitana di Palermo, col sindaco Roberto Lagalla.

