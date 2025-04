Santa Teresa di Riva, il 4 maggio “Ulisse racconta Ulisse” | INFO

StrettoWeb

Ulisse, l’epico reduce di guerra alle prese con un lunghissimo, anelato e tragico viaggio di ritorno a casa, è il protagonista domenica 4 maggio al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva del cartellone diretto da Cettina Sciacca Di scena sarà Sergio Vespertino con “Ulisse racconta Ulisse”, drammaturgia che l’attore firma con Beatrice Monroy. Musiche di Gabriele Lomonte, produzione Agricantus. Si inizia alle ore 18.30.

“Ulisse – spiega Vespertino nelle note di regia – narra da reduce, tutte le guerre producono reduci, uomini che hanno vissuto l’inferno e che non sono più in grado di tornare indietro. A lui invece, ma non ai suoi compagni che moriranno tutti nel grande viaggio del ritorno durato dieci anni, è concessa questa opportunità. Lui può tornare a casa ma per tornare è necessario che si purifichi e prenda conoscenza del mondo, della madre terra, di tutti gli elementi di cui lui, guerriero, non solo non si è accorto ma verso i quali ha compiuto azioni violente. Così il passaggio essenziale è Circe, la maga. Lei, infatti, gli apre le porte dello sconosciuto e gli permette l’attraversamento tra profezie di Tiresia, Sirene, Ciclopi, venti di Eolo”.

Biglietto unico 18 euro. Prenotazioni e abbonamenti cell. 339 2727905, email cettinasciacca@alice.it

