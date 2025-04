Sanità in Sicilia, Safina (Pd): “dal Governo Schifani nessuna proposta concreta”

StrettoWeb

“Un’occasione importante di confronto, ma è mancata la presenza più preziosa: quella dei cittadini. Ascoltare le loro esperienze, i loro disagi o le loro soddisfazioni sarebbe stato fondamentale per costruire insieme un sistema sanitario dal volto umano”. Così il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, intervenuto questa mattina al Consiglio comunale straordinario aperto di Trapani dedicato allo stato della sanità provinciale.

“Abbiamo bisogno – detto Safina – di un modello sanitario che parli il linguaggio dell’umanità, che sappia ascoltare e rispondere con empatia e rispetto ai bisogni delle persone. Il nostro obiettivo deve essere quello di ridurre il numero di persone che rinunciano a curarsi o che sono costrette a farlo fuori regione, sottraendo risorse e fiducia al nostro sistema sanitario”, ha dichiarato.

“Non bastano le dimissioni o le sospensioni dei manager delle ASP. Serve una proposta chiara, una visione strategica per il rilancio della sanità siciliana. Ad oggi, purtroppo, questa proposta non c’è. Da Trapani deve partire un messaggio forte e chiaro: il diritto alla salute non può essere una lotteria, né un privilegio. È tempo di agire”, ha concluso Safina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.