Sanità calabrese, Comito sui dati LEA: “siamo sulla strada giusta”

StrettoWeb

“La notizia annunciata dal presidente Roberto Occhiuto conferma che siamo sulla buona strada: il ministero della Salute ha infatti certificato che, sul fronte dei Lea, la Calabria ha superato la soglia della sufficienza anche nell’area della prevenzione, dopo averla ottenuta in quella ospedaliera. Certamente un’ottima notizia, che ci conforta e ci sprona ad affrontare con sempre maggiore determinazione i tantissimi problemi da risolvere, perché la sanità che vogliamo per i calabresi è ancora lontana. Il governo regionale, però, sta lavorando affinché questi obiettivi siano raggiunti e ciò è innegabile, tra l’altro in un momento storico ed in un contesto complesso, in cui anche Regioni tradizionalmente virtuose risentono di difficoltà non indifferenti”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.