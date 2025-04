San Luca, il sacrificio del Carabiniere Domenico Scibilia

StrettoWeb

di Cosimo Sframeli – Il 1° aprile 1984 i Carabinieri della Stazione e Squadriglia di San Luca (RC), impegnati in rastrellamenti per la cattura di latitanti, ricerca di covi e liberazione di persone sequestrate, in località “Menti” sulla strada per Polsi, patirono l’improvvisa e inaspettata morte in servizio di un giovanissimo militare. Il Carabiniere Domenico Scibilia, alla guida della Fiat Campagnola AR76, a causa della fitta nebbia, perdeva il controllo del mezzo e precipitava per una ripida scarpata sottostante. Il suo comandante, Brig. Carmine Tripodi, che sarà ucciso dalla ‘ndrangheta il 6 febbraio 1985, con i commilitoni e alcuni pastori, con l’ausilio di corde e sostenendolo sulle proprie spalle, recuperò il corpo esanime di Domenico Scibilia.

A Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, suo paese natio, furono celebrati i funerali e resi gli onori militari da un picchetto di carabinieri. A termine di quel servizio perlustrativo sarebbe dovuto andare a casa per convolare a nozze con la propria fidanzata. Impossibilitati al recupero, la Fiat campagnola rimaneva nel fondo della scarpata a mo’ di monito del sacrificio del Carabiniere Domenico Scibilia.

