Salute Donna OdV promuove screening gratuito a Motta San Giovanni

Grande partecipazione ed entusiasmo alla giornata di prevenzione e lotta ai tumori organizzata dall’Associazione “Salute Donna OdV” – Sezione di Reggio Calabria – in partenariato con l’Avis Provinciale di Reggio Calabria”, in collaborazione con l’Associazione culturale Meraki, con il patrocinio e il sostegno della Città di Motta San Giovanni, sabato 12 Aprile 2025, presso i locali del Palazzo comunale in Piazza della Municipalità con visite senologiche e esami di dermatoscopia (mappatura dei nei) gratuite aperte a tutte le donne con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce e del controllo regolare.

Tante donne si sono sottoposte alle Visite Senologiche effettuate dalla Dott.ssa Mariagiovanna Notarangelo, Dirigente medico presso U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza, Breast Unit, G.O.M. di Reggio Calabria, aiutata dalla Case manager della Breast Unit, Dott.ssa Antonella Sapone, e agli esami di dermatoscopia( mappatura dei nei) eseguite dalla Dott.ssa Serafina Teramo, Medico Chirurgo Dermatologo.

Nel corso della giornata è intervenuto il Sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci. Una campagna di prevenzione fortemente voluta dalla delegata di “Salute Donna OdV” Sezione di Reggio Calabria, dott.ssa Angela Vigoroso, con l’obiettivo di offrire a tutte le donne un’opportunità concreta per dedicare uno spazio alla propria salute.

La prevenzione è una delle armi più potenti nella lotta contro i tumori.

“La Dr.ssa Vigoroso ringrazia sentitamente l’Avis, le Istituzioni, i Medici, il Personale sanitario, l’associazione Meraki e tutti i Volontari che hanno reso possibile questa splendida giornata di prevenzione”.

