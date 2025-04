Rosarno, Giuseppe La Torre nuovo segretario cittadino di Forza Italia

StrettoWeb

Giuseppe La Torre, consigliere comunale, è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia. L’elezione è avvenuta per acclamazione questa mattina, durante un congresso cittadino molto partecipato che è stato presieduto dal coordinatore provinciale di Forza Italia on. Giovanni Arruzzolo. Presenti, in prima fila, anche il Sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì, il Vice Sindaco Teodoro De Maria, l’assessore Arturo Lavorato, le consigliere comunali Alessia Macrì ed Emanuela Porretta, e tanti simpatizzanti del partito.

“Sono onorato di ricevere questo incarico e consapevole della responsabilità che comporta – ha dichiarato il neo-segretario Giuseppe La Torre –. Lavoreremo per consolidare la presenza di Forza Italia a Rosarno, ascoltando le esigenze dei cittadini e promuovendo iniziative concrete per il benessere della comunità. Ringrazio l’on. Giovanni Arruzzolo, il Sindaco dott. Pasquale Cutrì e tutta la squadra per la fiducia accordatami. Tutti abbiamo a cuore il desiderio e la voglia di contribuire al cambiamento e alla svolta politica per una città che vuole guardare al futuro con rinnovato entusiasmo”.

