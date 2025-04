Rosarno, il Comune distribuisce i kit per la raccolta differenziata: le modalità di ritiro

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Rosarno, con una nota stampa, informa la cittadinanza che, “a partire da lunedì 14 aprile 2025, prenderà avvio la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata presso la SEDE COM, sita in Viale della Pace. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Comune per il miglioramento del sistema di raccolta dei rifiuti e per il rafforzamento delle politiche ambientali locali, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e decoro urbano”.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è il Sindaco di Rosarno, Dott. Pasquale Cutrì, che ha dichiarato: “si tratta di un’azione concreta che conferma la volontà dell’Amministrazione di promuovere una cultura del rispetto ambientale e della responsabilità collettiva. La collaborazione attiva dei cittadini sarà determinante per raggiungere standard sempre più alti in termini di efficienza e pulizia urbana. Insieme possiamo rendere Rosarno un esempio virtuoso di gestione sostenibile dei rifiuti”.

In merito all’iniziativa, l’Assessore all’Ambiente Antonino Pronestì ha dichiarato: “con l’avvio della distribuzione dei nuovi kit mastelli compiamo un ulteriore passo verso una gestione più ordinata, moderna e sostenibile dei rifiuti urbani. È fondamentale il coinvolgimento diretto di ciascun cittadino affinché il sistema funzioni correttamente. La raccolta differenziata non è solo un dovere civico, ma un gesto concreto di rispetto verso l’ambiente e verso la nostra comunità”.

Modalità di ritiro

“La distribuzione dei kit avverrà secondo un calendario basato sull’iniziale del cognome dell’intestatario TARI, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 08:30 – 12:30 e 14:00 – 16:30 e Sabato: ore 08:30 – 12:30.

Dal 14 al 17 aprile: iniziali del cognome A – B

Dal 18 al 29 aprile: iniziali del cognome C – D – E – F

Dal 30 aprile al 6 maggio: iniziali del cognome G – H – I – J – K – L

Dal 7 al 12 maggio: iniziali del cognome M – N – O

Dal 13 al 17 maggio: iniziali del cognome P – Q – R

Dal 19 al 22 maggio: iniziali del cognome S – T – U

Dal 23 al 24 maggio: iniziali del cognome V – W – X – Y – Z

Per le utenze non domestiche, la distribuzione si terrà dal 26 al 31 maggio 2025 presso l’Isola Ecologica Comunale di via Passo Nicotera. I titolari o legali rappresentanti dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale”.

Delega per il ritiro

“Il ritiro potrà essere effettuato unicamente dall’intestatario TARI. In caso di impossibilità, sarà possibile delegare altra persona, che dovrà presentare:

delega firmata dall’intestatario,

copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’intestatario.

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione affinché l’attività possa svolgersi in modo ordinato, efficiente e nel rispetto delle tempistiche previste”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.