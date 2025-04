Roma-Juventus, pari nella giornata delle X. Lunedì il Napoli non può sbagliare | CLASSIFICA

StrettoWeb

Roma-Juventus termina 1-1, un’altra X in una giornata di Serie A in cui i pareggi vanno per la maggiore. Su 9 gare giocate, in attesa di Bologna-Napoli di lunedì sera, ben 6 sono finite in parità. Nelle solo sfide giocate di domenica addirittura 4 su 5: si chiama fuori solo la Lazio che batte l’Atalanta in trasferta e rilancia le proprie ambizioni europee. Vittoria biancoceleste che interessa da vicino le due squadre impegnate in serata all’Olimpico.

I ragazzi dell’ex Reggina Baroni, si infilano proprio fra le due contendenti grazie al pari arrivato nel giro di 9 minuti, a cavallo fra i due tempi, firmato da Locatelli per i bianconero e Shomurodov per i giallorossi. La Roma si ferma dopo 7 successi di fila e guadagna un punto per salire a quota 53. In mezzo la Lazio a 55 punti. Tudor ottiene il primo pareggio sulla panchina bianconera dopo la vittoria all’esordio nello scorso turno e sale a 56 agganciando il Bologna.

Gli emiliano dovranno giocare lunedì nel posticipo contro il Napoli, partita che mette in palio punti molto pesanti: il Bologna, in caso di vittoria, sarebbe addirittura terzo in classifica; il Napoli, invece, vincendo tornerebbe a -1 dall’Inter fermata dal Parma sabato pomeriggio. Il segno X tanto presente in questa giornata, tra Milan-Fiorentina, Lecce-Venezia, Empoli-Cagliari e Torino-Verona, farebbe più comodo a Italiano che a Conte.

Risultati Serie A, 31ª Giornata

Venerdì 4 aprile

Ore 20:45

Genoa-Udinese 1-0

Sabato 5 aprile

Ore 15:00

Monza-Como 1-3

Ore 18:00

Parma-Inter 2-2

Ore 20:45

Milan-Fiorentina 2-2

Domenica 6 aprile

Ore 12:30

Lecce-Venezia 1-1

Ore 15:00

Empoli-Cagliari 0-0

Torino-Verona 1-1

Ore 18:00

Atalanta-Lazio 0-1

Ore 20:45

Roma-Juventus 1-1

Lunedì 7 aprile

Ore 20:45

Bologna-Napoli

Classifica Serie A

Inter 68 Napoli 64* Atalanta 58 Bologna 56* Juventus 56 Lazio 55 Roma 53 Fiorentina 52 Milan 48 Torino 40 Udinese 40 Genoa 38 Como 33 Verona 31 Cagliari 30 Parma 27 Lecce 26 Empoli 24 Venezia 21 Monza 15

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie A, 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza

Ore 18.00

Inter-Cagliari

Ore 20.45

Juventus-Lecce

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna

Ore 15.00

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Ore 18.00

Como-Torino

Ore 20.45

Lazio-Roma

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.