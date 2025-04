Rolex rapinati a Roma Nord, arrestato il figlio del deputato cosentino Antoniozzi

StrettoWeb

Avrebbero messo a segno diverse rapine di Rolex a Roma nord. Per questo Tancredi Antoniozzi, figlio 22enne del parlamentare Alfredo Antoniozzi, insieme a un 28enne sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Altri due ragazzi sono indagati a piede libero. Per chi indaga Antoniozzi sarebbe il presunto promotore di una banda di rapinatori che in alcuni casi tentava anche il cosiddetto ‘cavallo di ritorno‘. Le vittime venivano individuate sui social e poi pedinate.

