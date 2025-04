Roccella, cittadinanza onoraria al Corpo delle Capitanerie di Porto

StrettoWeb

Le complesse attività che assieme alla Capitaneria di Roccella il Comune è stato chiamato a gestire in questi anni hanno rafforzato l’unione che, da lungo tempo, lega Roccella al Corpo delle Capitanerie di Porto. Un’unione che si è dimostrata non soltanto nelle attività operative di ricerca, soccorso e accoglienza, ma anche nelle molteplici azioni amministrative congiunte, nelle collaborazioni istituzionali per la diffusione dei valori di tutela dell’ambiente e rispetto del mare.

Cerimonia

Il Comune, pertanto, ha voluto attribuire la Cittadinanza Onoraria al Corpo. Una decisione così importante meritava di essere celebrata in una cornice adeguata. Per questo motivo, in accordo con la Direzione Marittima di Reggio Calabria, si è deciso di consegnare la Cittadinanza Onoraria l’11 aprile, Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara, con una solenne cerimonia che si terrà all’ex Convento dei Minimi alle 9,30. La cerimonia alla presenza di autorità militari e politiche.

