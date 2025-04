Ritorna la Partita della Solidarietà: a Palmi protagonisti gli studenti | INFO e PROGRAMMA

StrettoWeb

Anche quest’ anno torna l’appuntamento con la Partita della Solidarietà, giunta alla sua XIV Edizione. L’evento agonistico benefico quest’ anno si giocherà a Palmi, presso lo stadio ” Lopresti”, dal momento che il campo sportivo di Bagnara è oggetto di lavori di riqualificazione. L’organizzatrice Silvana Ruggiero, Presidente dell’Associazione A. GE.S.S. ODV, che da anni porta avanti questa iniziativa solidale, ringrazia “l’Amministrazione del Comune di Palmi nelle persone del Sindaco Ranuccio e dell’Assessore Magazzù per aver sposato l’iniziativa, autorizzando l’utilizzo dello stadio e patrocinando moralmente la partita”.

La formula del torneo e la soddisfazione dell’organizzatrice

La formula della partita è un triangolare tra l’ITI di Bagnara, il “Fermi” di Bagnara e l’Istituto Einaudi-Alvaro di Palmi e all’uopo la Presidente Ruggiero ringrazia i Dirigenti che hanno autorizzato la partecipazione ma anche i professori e soprattutto gli studenti che con spirito solidale hanno accettato di giocare l’ incontro agonistico . Il ricavato della partita verrà devoluto ad attività per i ragazzi disabili dell’ Associazione A.GE.S.S. ODV.

Grande entusiasmo, come ogni anno, di Silvana Ruggiero, che ha fatto di eventi socio-solidali, una missione di vita. “La vita mi ha educato a questa propensione – afferma la Ruggiero – per me tutto ciò che è sociale e solidale, non è altro che una ricchezza per la mia vita. Non so quanto rimarrà del mio passaggio su questa terra, ma voglio seminare buoni sentimenti e buone prassi solidali e di condivisione umana. Se anche un solo germoglio vedrà il sole, per me è già una vittoria”.

“La Ruggiero ringrazia anche gli sponsor che hanno messo in palio dei premi, i cui biglietti verranno estratti nel corso della partita: Unieuro di Vincenzo Calabrò di Bagnara Calabra, Il Ristorante “De Angelis” di Scilla, la Gioielleria “Saffioti & Carrara” di Bagnara e “Hair Taylor” di Daniele Dominici di Bagnara. Dunque appuntamento al 14 aprile alle ore 10,00 presso lo stadio “Lopresti” di Palmi, per vivere una giornata all’ insegna della solidarietà, l’unico sentimento che unisce ogni essere umano per il solo fatto di essere tale… umano appunto”.

