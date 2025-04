Risultati Serie C: l’Avellino sempre più primo, il Trapani spera nei playoff, l’Acr riposa | CLASSIFICA

StrettoWeb

Manca solo una partita per la chiusura della 36ª giornata del girone C di Serie C. Domani sera si disputerà Crotone – Foggia. Per quanto riguarda le partite sino ad oggi, l’Avellino vince e stacca l’Audace Cerignola. I campani sono primi con 5 punti di vantaggio sui pugliesi. Il Catania ha vinto ed è 5°. Il Trapani spera nei playoff, si trova a tre punti dalla Juventus U23. Per l’Acr Messina la situazione è disperata ma la Casertana, con la sconfitta di questa sera, ha sprecato un bonus importante.

Risultati 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania 0-1

Picerno-Latina 1-2

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento 5-0

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana 2-1

Trapani-Altamura 2-0

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento 2-4

Avellino-Monopoli 1-0

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

Classifica Serie C Girone C

Avellino 69* Audace Cerignola 64* Monopoli 54 Crotone 51* Catania 50 Benevento 49* Potenza 49* Picerno 47 Giugliano 43* Juventus U23 41* Trapani 38* Cavese 38* Sorrento 35* Altamura 34* Latina 31* Foggia 30** Casertana 26* ACR Messina 19* Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 37ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 19 Aprile

Ore 18:30

Altamura – Audace Cerignola

Benevento – Trapani

Casertana – Crotone

Foggia – Acr Messina

Juventus U23 – Cavese

Latina – Potenza

Monopoli – Giugliano

Sorrento – Avellino

