Risultati Serie C: l’Avellino espugna Catania e torna in vetta, il Trapani torna alla vittoria, male l’Acr | CLASSIFICA

Stiamo giungendo alla fine del campionato e si avvicinano i verdetti definitivi. Nella 35ª giornata del campionato di Serie C, Girone C la Juventus U23 stravince contro il Crotone per 4-1 mentre il Trapani ha vinto 2-0 contro il Latina. Vittoria in trasferta per l’Audace Cerignola a Cava dei Tirreni. Il Sorrento vince nei minuti finali contro l’Acr Messina. Straordinaria vittoria per l’Avellino che espugna Catania e torna in vetta alla classifica.

Risultati 35ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 5 Aprile

Ore 15.00

Altamura-Picerno 1-2

Juventus U23-Crotone 4-1

Latina-Trapani 0-2

Domenica 6 Aprile

Ore 15.00

Cavese-Audace Cerignola 0-2

Monopoli-Potenza 0-0

Ore 17:30

Sorrento-Acr Messina 2-1

Ore 19:30

Catania-Avellino 1-2

Lunedì 7 Aprile

Ore 20:30

Giugliano-Casertana

Riposano: Foggia e Benevento

Classifica Serie C Girone C

Avellino 66* Audace Cerignola 64* Monopoli 54 Crotone 51 Catania 47 Picerno 47 Benevento 46* Potenza 46* Juventus U23 41 Giugliano 39** Cavese 38* Trapani 35* Sorrento 35* Altamura 34* Foggia 30* Latina 28* Casertana 25** ACR Messina 19 Turris esclusa Taranto esclusa

* Una partita in meno

** Due partite in meno

Programma 36ª Giornata Serie C Girone C

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Cavese-Catania

Picerno-Latina

Ore 17.30

Giugliano-Sorrento

Domenica 13 aprile

Ore 17.30

Potenza-Casertana

Trapani-Altamura

Ore 19.30

Audace Cerignola-Benevento

Avellino-Monopoli

Lunedì 14 aprile

Ore 20.30

Crotone-Foggia

Riposano: ACR Messina e Juventus U23

