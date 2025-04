La Juve sorride nel posticipo, frenano Bologna e Lazio: 5 squadre raccolte in 3 punti | CLASSIFICA

StrettoWeb

I risultati della 34ª Giornata di Serie A interessano particolarmente le dinamiche dell’alta classifica. L’Inter perde contro una Roma che viaggia a un’impressionante media da Scudetto (peccato che la prima metà di stagione sia stata da retrocessione…), inanella il secondo ko consecutivo e vede il Napoli scappare vincendo comodamente in casa contro il Torino. Conte sale a +3 a 4 giornate dal termine e sogna l’impresa: il sogno Triplete dei nerazzurri, sfumato in Coppa Italia contro il Milan, rischia di tramutarsi in un finale di stagione da ‘zeru tituli’ per restare in tema Mourinho.

I posticipi del lunedì fanno sorridere la Juventus che, dopo aver superato il Monza 2-0, si siede sul divano a ‘gufare’ il Bologna, fermato 0-0 da una derelitta Udinese, e la Lazio che quasi capitola in casa contro il Parma rimontando nel finale uno 0-2 diventato 2-2 grazie alla doppietta di Pedro in 5 minuti dal 79′ all’84’ (di Ondrejka i due gol del Parma). I bianconeri prendono due punti alle inseguitrici salendo a +1 sul Bologna, +2 sulle romane e +3 sulla Fiorentina vincente contro l’Empoli. Più attardato il Milan che, battendo il Venezia, resta a -8 e ormai punta alla Coppa Italia per garantirsi almeno l’Europa League.

Risultati 34ª Giornata Serie A

Domenica 27 aprile

Ore 12:30

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Ore 15:00

Fiorentina-Empoli 2-1

Inter-Roma 0-1

Ore 18:00

Juventus-Monza 2-0

Ore 20:45

Atalanta-Lecce 1-1

Napoli-Torino 2-0

Lunedì 28 aprile

Ore 18:30

Udinese-Bologna 0-0

Ore 20:45

Lazio-Parma 2-2

Verona-Cagliari 0-2

Classifica Serie A

Napoli 74 Inter 71 Atalanta 65 Juventus 62 Bologna 61 Roma 60 Lazio 60 Fiorentina 59 Milan 54 Torino 43 Como 42 Udinese 41 Genoa 39 Cagliari 33 Verona 32 Parma 32 Lecce 27 Venezia 25 Empoli 25 Monza 15

Programma 35ª Giornata di Serie A

Venerdì 2 maggio

Ore 20:45

Torino-Venezia

Sabato 3 maggio

Ore 15:00

Cagliari-Udinese

Parma-Como

Ore 18:00

Lecce-Napoli

Ore 20:45

Inter-Verona

Domenica 4 maggio

Ore 12:30

Empoli-Lazio

Ore 15:00

Monza-Atalanta

Ore 18:00

Roma-Fiorentina

Ore 20:45

Bologna-Juventus

Lunedì 5 maggio

Ore 20:45

Genoa-Milan

