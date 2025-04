Risultati 26ª Giornata Serie A Basket: Trapani in vetta, il big match rompe il terzetto in testa | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il big match Virtus Bologna-Brescia chiude il programma della 26ª Giornata di Serie A. Scontro in alta classifica per decidere chi farà compagnia al Trapani all’apice del campionato fra due delle migliori squadre del torneo. Un match avvincente nel quale Bologna subisce 29 punti nel primo quarto di gara ed è costretta a limitare i danni nel secondo (45-53). Terzo quarto decisivo con 28 punti per le “V nere” e appena 9 per gli ospiti che nel quarto periodo non riescono a riavvicinarsi nel punteggio (91-79). Cordinier mattatore per Bologna con 21 punti.

La Virtus sale al primo posto in coabitazione con Trapani, vincitrice nel lunch match domenicale contro Treviso, a quota 38. Trento vince a Cremona e raggiunge Brescia al terzo posto. Milano batte Pistoia e resta quinta. Trieste, Reggio Emilia e Venezia completano il treno Playoff.

Risultati 26ª Giornata Serie A

Sabato 12 aprile

Ore 20.00

Basket Napoli-Varese 87-97

Ore 21.00

Scafati-Reggio Emilia 69-84

Domenica 13 aprile

Ore 12.00

Trapani-Treviso 95-82

Ore 13.00

Olimpia Milano-Pistoia 95-80

Ore 17.30

Sassari-Tortona 87-82

Ore 18.15

Venezia-Trieste 103-71

Ore 20.00

Cremona-Trento 86-89

Lunedì 14 aprile

Ore 20.00

Virtus Bologna-Brescia 91-79

Classifica Serie A

Virtus Bologna 38 Trapani 38 Brescia 36 Trento 36 Olimpia Milano 34 Trieste 32 Reggio Emilia 32 Venezia 30 Tortona 28 Sassari 24 Treviso 18 Cremona 16 Varese 16 Napoli 16 Scafati 12 Pistoia 10

* Una partita in più

Programma 27ª Giornata Serie A

Venerdì 18 aprile

Ore 20:30

Olimpia Milano-Cremona

Sabato 19 aprile

Ore 16:00

Reggio Emilia-Napoli

Ore 18:00

Varese-Sassari

Ore 19:15

Treviso Tortona

Ore 19:30

Pistoia-Virtus Bologna

Ore 20:00

Trieste-Trento

Ore 20:30

Trapani-Venezia

Ore 20:45

Brescia Scafati

