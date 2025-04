Risultati 11ª Giornata Play-In, Viola in caduta libera: Playoff a rischio ad Avellino | CLASSIFICA

StrettoWeb

Si completa la due giorni infrasettimanale della penultima giornata dei Play-In Gold di Serie B Interregionale. La Viola perde ancora (3° ko consecutivo) e lo fa contro la capolista Monopoli che passeggia al PalaCalafiore chiudendo i giochi nel secondo tempo. I reggini stanno vivendo uno psicodramma: dal 1° posto a fine regular season al rischio di restare fuori dai Playoff all’ultima giornata.

Cinque squadre per quattro posti all’ultima giornata, due scontri diretti, uno coinvolge proprio la Viola che ad Avellino dovrà fare il colpaccio per mettersi a riparo da calcoli tanto complessi quanto paurosi. L’altro scontro diretto riguarda Bisceglie e Matera. In corsa anche Messina, impegnata a Molfetta (che non ha più nulla da chiedere), che spera di completare la rimonta Playoff.

Risultati 11ª Giornata Play-In Gold

Mercoledì 16 aprile

Ore 19:30

Viola Reggio Calabria-Monopoli 65-83

Messina-Bari 65-57

Ore 20:00

Milazzo-Brindisi 89-80

Ore 20:30

Piazza Armerina-Molfetta 91-81

Giovedì 17 aprile

Ore 19:30

Matera-Avellino 61-65

Ore 20:30

Angri-Bisceglie 82-84

Classifica Play-In Gold

Monopoli 30 Milazzo 28 Piazza Armerina 26 Angri 24 Avellino 22 Bisceglie 22 Viola 22 Messina 20 Matera 20 Molfetta 16 Brindisi 12 Bari 12

Programma 12ª Giornata Play In Gold

Domenica 27 aprile

Ore 18:00

Avellino-Viola

Monopoli-Milazzo

Brindisi-Angri

Molfetta-Messina

Bari-Piazza Armerina

Bisceglie-Matera

