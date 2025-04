Risultati 10ª Giornata Play-In: Viola ancora ko, a rischio il fattore campo | CLASSIFICA

StrettoWeb

Infrasettimanale amaro per la Viola Reggio Calabria costretta a giocare, per indisponibilità del PalaCalafiore nel weekend, mercoledì scorso contro Bisceglie. Reggini sconfitti 59-69, secondo stop consecutivo dopo quello rimediato in trasferta a Bari. E la classifica ora si complica. La vittoria di Angri su Avellino permette a Martinez e compagni l’aggancio al quarto posto in coabitazione ai neroarancio. Subito dietro proprio Avellino e Bisceglie a -2.

Nel prossimo turno, ancora infrasettimanale, la Viola affronterà la capolista Monopoli che ha consolidato la prima posizione battendo Piazza Armerina nel big match di alta classifica. Ai ragazzi di coach Cadeo servono punti per restare in top 4 ed evitare di perdere il fattore campo. La classifica è corta: ogni vittoria conta il doppio, ogni sconfitta pure.

Risultati 10ª Giornata Play-In Gold

Mercoledì 9 aprile

Ore 19:00

Viola Reggio Calabria-Bisceglie 59-69

Sabato 12 aprile

Ore 18:00

Matera-Molfetta 95-71

Brindisi-Messina 74-81

Domenica 13 aprile

Ore 18:00

Monopoli-Piazza Armerina 81-74

Angri-Avellino 74-71

Ore 18:30

Milazzo-Bari 89-69

Classifica Play-In Gold

Monopoli 28 Milazzo 26 Piazza Armerina 24 Viola 22 Angri 22 Avellino 20 Bisceglie 20 Messina 18 Matera 18 Molfetta 16 Brindisi 12 Bari 12

Programma 11ª Giornata Play In Gold (infrasettimanale)

Mercoledì 16 aprile

Ore 19:30

Viola Reggio Calabria-Monopoli

Messina-Bari

Ore 20:00

Milazzo-Brindisi

Ore 20:30

Piazza Armerina-Molfetta

Giovedì 17 aprile

Ore 19:30

Matera-Avellino

Ore 20:30

Angri-Bisceglie

