Rissa in piazza a Tropea: denunciati cinque giovani, quattro sono minorenni

StrettoWeb

Il 10 aprile, i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e a quella per i Minorenni di Catanzaro 5 persone, di cui 4 minori, resesi protagoniste di una rissa avvenuta lo scorso 22 marzo nella centrale Piazza Vittorio Veneto. Le indagini, eseguite mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e l’escussione di testimoni, hanno permesso di ricostruire l’accaduto, originato da una serie di insulti tra i deferiti, i quali finivano per venire alle mani. Nella circostanza uno di essi riportava ferite giudicate guaribili in 10 giorni. Tutti gli interessati saranno inoltre segnalati alla Questura di Vibo Valentia, competente per l’eventuale emissione del DASPO “urbano” nei loro confronti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.