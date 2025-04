“Rispetto Messina” su AMAM e strade comunali: “dalla beffa al danno”

StrettoWeb

“Mesi fa avevamo criticato pesantemente la decisione presa dal Sindaco di Messina e dalla giunta comunale relativa all’affidamento all’AMAM del servizio di manutenzione ed interventi per tutta la rete viaria cittadina. Ed avevamo definito tale provvedimento una autentica “beffa”, perché veniva adottato nel periodo in cui era emersa la insufficiente ed incapacità gestionale della stessa Partecipata del servizio idrico integrato, con disservizi prolungati nel tempo che hanno causato serie difficoltà alla comunità messinese”. E’ quanto afferma il Gruppo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”. “Inoltre avevamo evidenziato come l’AMAM, non avendo a disposizione personale sufficiente per poter svolgere questo nuovo servizio, si sarebbe rivolta a ditte esterne private. E ciò nel segno di quella esternalizzazione di molti servizi Comunali che è stato e continua ad essere il “codice identitario “della precedente e dell’attuale gestione politico-amministrativa della città. A distanza di tempo, alla luce di quello che si va verificando ,e che è sotto gli occhi di tutti, trovano conferma le perplessità ed i dubbi che avevamo espresso“, sottolinea la nota.

“Difatti i principali assi viari della città, a causa di una non adeguata manutenzione della sede stradale ( anche in seguito ai vari lavori di scavi fatti in maniera inappropriata con il mancato ripristino fatto a norma di strade e marciapiedi)si sono trasformate in strade groviera con buche e crateri ,con grave rischio per chi vi transita. Così come va denunciata la situazione indecente che si verifica ad ogni acquazzone con l’allagamento di strade e sottopassi a causa della ostruzione ed intasamento delle caditoie per la canalizzazione delle acque piovane che non vengono pulite, o di bitumature fatte in maniera superficiale .

E così, dopo “la beffa” si ha come conseguenza “il danno”, a causa di un servizio svolto in maniera non puntuale“, rimarca la nota.

“Sarebbe opportuno quindi che ci si rendesse conto dell’ errore fatto, revocando l’ affidamento di questo ulteriore servizio all’AMAM, ritornando ad utilizzare la struttura tecnica del Comune, che, seppur depotenziata a causa di decisioni improvvide assunte nel recente passato, potrebbe ancora svolgere la sua funzione in maniera certo più compiuta ed efficace rispetto a quanto fatto dalla Società Partecipata Comunale”, conclude la nota.

