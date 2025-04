“Rispetto Messina” aderisce al Comitato Referendario

StrettoWeb

“Abbiamo deciso di fare parte come Gruppo spontaneo di Iniziativa e Resistenza Civica “Rispetto Messina”, al Comitato Referendario costituito per l’appoggio ai cinque referendum di iniziativa popolare dell’8 e 9 Giugno nel segno di quel “civismo politico” che ha sempre caratterizzato la nostra azione”, è quanto comunica in una nota “Rispetto Messina”. “Referendum che toccano aspetti importanti della società, quali la dignità e la sicurezza per il lavoro,così come previsto in diversi articoli della Carta Costituzionale spesso non rispettati, ed i diritti di cittadinanza che riguardano soprattutto le nuove generazioni di un Paese aperto ed inclusivo”, rimarca la nota.

“Siamo inoltre convinti che lo strumento dei referendum di iniziativa popolare sia quello che coniuga “la partecipazione” e “la democrazia diretta”; in un contesto ,quale quello attuale ,in cui prevalgono meccanismi elettorali che limitano la libera scelta delle cittadine e dei cittadini ,portando così ad un aumento esponenziale della disaffezione ,ed in cui si vanno profilando tentativi di restrizione di quegli spazi propri di una democrazia liberale”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.