Rinvio partite Serie A, Lazio furiosa: “Lega poco professionale, c’è disparità fra club?”

Nel bel mezzo del caos dei rinvii delle partite di Serie A fra le gare di lunedì 21 aprile e quelle di sabato 26 aprile, una delle squadre più indispettite dalle scelte assurde della Lega è stata la Lazio. I biancocelesti, in quanto squadra della Capitale, sono stati colpiti in prima persona dalla notizia della morte di Papa Francesco ma sono anche stati coinvolti da un doppio rinvio: prima la gara contro il Genoa, spostata a mercoledì, poi quella contro il Parma slittata a lunedì sera.

Le modalità confusionarie delle scelte della lega sono state molto criticate dal patron Claudio Lotito. Nel comunicato trasmesso dalla società, si legge che la S.S. Lazio esprime “il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui la Lega Serie A ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova. La Società considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l’evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta“.

La S.S. Lazio, inoltre, “non può fare a meno di evidenziare un atteggiamento poco professionale ed ondivago mostrato dalla Lega Serie A nella gestione impari del ricollocamento delle partite. Una mancanza di uniformità che ha generato confusione e alimentato un senso di disparità tra i diversi Club coinvolti, aggravando ulteriormente una situazione già di per sè delicata. Ciononostante, per senso di responsabilità e al fine di evitare ulteriori polemiche in un momento di dolore per il Paese, la S.S. Lazio comunica che la squadra si recherà eccezionalmente a Genova il giorno stesso della partita. La trasferta avverrà poche ore prima dell’inizio dell’incontro“.

La Società rende noto anche che “giovedì 24 aprile alle ore 15:00 la squadra biancoceleste si recherà in Vaticano per rendere omaggio al Santo Padre. Tale iniziativa ribadisce i valori di rispetto e unità che da sempre contraddistinguono il Club, in ricordo anche dello speciale legame che ha storicamente unito la S.S. Lazio al Santo Padre“.

