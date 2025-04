Messina, la denuncia di Gioveni: “reiterati e gravi disagi idrici in via Catara Lettieri, urge intervento risolutivo”

StrettoWeb

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha inviato una nota urgente al Presidente di Amam Messina, Ing. Paolo Alibrandi, in cui denuncia che “da parecchie famiglie che risiedono in via Catara Lettieri (salita che conduce a Messina Due) rimangono sistematicamente senz’acqua dalle ore 7,30 alle ore 21,00 circa, chiedendo un intervento immediato e risolutivo della problematica”.

Nota urgente

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, “Le rappresenta quanto segue: da diverse settimane ormai (e non si riesce a comprenderne i motivi), parecchie famiglie che risiedono in via Catara Lettieri (salita che conduce a Messina Due) rimangono sistematicamente senz’acqua dalle ore 7,30 alle ore 21,00 circa, o al massimo, nella migliore delle ipotesi, con un sottilissimo flusso che non consente nemmeno l’utilizzo della semplice lavatrice! Alcune di queste famiglie si arrangiano come possono grazie alla disponibilità di serbatoi interni che vengono riempiti o durante la notte quando la pressione idrica aumenta leggermente, oppure con delle autobotti che codesta azienda su chiamata mette a disposizione”.

“Chi invece non dispone di serbatoio si ritrova invece nella disperazione più totale ed è evidente che a questa condizione di estremo disagio che dura ormai da fin troppo tempo si deve necessariamente porre rimedio. Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

CHIEDE

alla S.S. di conoscere intanto i motivi di questi disservizi idrici che si verificano in buona parte della via Catara Lettieri e, contestualmente, di adottare tutte quelle azioni o interventi tecnici finalizzati all’urgente risoluzione della problematica che sta investendo buona parte dei residenti”.

