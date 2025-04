Reggio, consiglio comunale teso a Candidoni: la minoranza all’attacco su alloggi popolari e tariffe rifiuti

StrettoWeb

Un consiglio comunale dai toni accesi quello svoltosi a Candidoni il 14 aprile 2025. Due i principali punti all’ordine del giorno presentati dal gruppo consiliare di minoranza: un’interrogazione relativa agli alloggi popolari e una mozione per l’abolizione delle tariffe sugli ingombranti. In merito alla mozione, la maggioranza ha deciso di respingerla, pur dichiarandosi disponibile a un eventuale riesame della scelta approvata il 21 dicembre 2023. Il consigliere Franco Fruci ha espresso forte contrarietà all’introduzione della tariffa sugli ingombranti, sottolineando come gli incassi per il Comune siano stati talmente esigui da non poter rappresentare una voce di entrata significativa per il bilancio comunale.

Sempre sul tema degli ingombranti, Fruci ha inoltre chiesto informazioni in merito alla gestione dell’isola ecologica. La sua domanda ha innescato una reazione nervosa e spropositata da parte del consigliere di maggioranza Biagio Laruffa, che ha risposto con toni decisamente inappropriati. Molto acceso anche il dibattito sulla questione degli alloggi popolari. La minoranza ha chiesto al sindaco, Enzo Cavallaro, di riferire sugli accertamenti avviati per verificare il numero di immobili disponibili da destinare alle famiglie in difficoltà. Purtroppo, la risposta è apparsa vaga ed elusiva, con il primo cittadino che ha dichiarato di non avere competenze dirette in materia di controlli, evitando di fornire dati concreti.

Gave, infine, quanto accaduto nel corso del dibattito: il Presidente del Consiglio Comunale, Ferdinando Mamone, rivolgendosi al consigliere Fabio Montalto, ha pronunciato la frase: “Lei stia zitto”, per poi continuare con attacchi verbali veementi verso i componenti della minoranza. Un comportamento inaccettabile, soprattutto da parte di chi dovrebbe garantire imparzialità e rispetto delle istituzioni. Il gruppo consiliare di minoranza continuerà con determinazione a esercitare il proprio ruolo di controllo e proposta, sempre nel rispetto delle regole democratiche e nell’interesse esclusivo dei cittadini di Candidoni.

