Reggio Calabria: Zimbalatti lascia la maggioranza, ufficiale il passaggio al Gruppo Misto

Come avevamo anticipato mesi fa, l’ex assessore Nino Zimbalatti ha lasciato ufficialmente la maggioranza di Falcomatà. Il passaggio al Gruppo Misto di Palazzo San Giorgio è stato formalizzato oggi con una comunicazione indirizzata al presidente del consiglio comunale Enzo Marra. Il garbato medico reggino è da tempo critico nei confronti delle scelte del sindaco, non si riconosce più in questa maggioranza e tenterà una nuova avventura nel centrodestra. Da qui a poco passerà con Forza Italia.

Ricordiamo che Zimbalatti è stato un politico molto vicino al sindaco, consigliere comunale dal 2014, assessore per svariati anni, ma ormai le varie scelte della maggioranza non erano più condivise.

