Reggio Calabria, turista tedesca derubata in spiaggia: Polizia ritrova la borsa in 30 minuti

La Polizia di Stato, in un intervento rapido e efficace, ha ritrovato in soli 30 minuti la borsa di una turista tedesca, in vacanza a Reggio Calabria, che era stata derubata mentre era in spiaggia con la sua famiglia. La borsa conteneva tutti i documenti necessari per tornare a casa e, grazie all’intervento tempestivo degli agenti della Volanti della Questura, la ragazza potrà riprendere il suo volo stasera. La giovanissima turista, felice per l’epilogo della vicenda, ha espresso il desiderio di scattare una foto ricordo con suo padre e gli agenti che, con la loro professionalità, in poco tempo le hanno restituito la serenità.

