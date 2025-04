Reggio Calabria, terribile incidente sulla SS106 a Pellaro: diversi feriti gravi, ambulanze sul posto | FOTO LIVE

StrettoWeb

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 106, nel tratto compreso tra le località di San Leo e Pellaro, nella zona sud di Reggio Calabria. Due veicoli si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento, provocando il ferimento di più persone, in gravi condizioni.

Particolarmente critiche le condizioni di uno dei conducenti, rimasto incastrato tra le lamiere del proprio mezzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando per estrarlo dall’abitacolo. Vista la gravità delle ferite riportate dei malcapitati, è stato richiesto l’intervento dei soccorritori del 118, intervenuti con due ambulanze sul luogo dell’impatto .

Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, e il personale dell’Anas per la gestione del traffico, che ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni. La SS106 è chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Lunghissime code in entrambe le direzioni.

Si raccomanda agli automobilisti in transito nella zona di prestare la massima attenzione e, ove possibile, percorrere itinerari alternativi.

