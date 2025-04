Reggio Calabria, al Teatro di San Bruno la commedia “Ditegli sempre di si” | FOTO

StrettoWeb

“Ditegli sempre di si” è una commedia scritta Eduardo de Filippo nel 1927. Ieri sera la commedia è stata rappresentata al Teatro di S. Bruno, piccolo teatro ubicato, per chi non lo sapesse – io francamente non lo sapevo – nel complesso della Chiesa di San Brunello a Reggio. La commedia è stata portata in scena dal Gruppo Teatrale ” La Quinta Essenza di Ortì” ed ha riscosso un gran successo di pubblico, con gran merito degli attori, che sono riusciti a intrattenere piacevolmente gli spettatori per tutta la sua durata.

Ortì è una piccola frazione di Reggio Calabria, ubicata a metà strada tra la Città ed il cuore dell’Aspromonte, con uno stupendo panorama sullo Stretto. Ed è stata veramente bello constatare come anche in una piccola comunità sia possibile realizzare una compagnia teatrale, formata si da amatori, ma che di certo non sono dei semplici dilettanti. L’incasso della serata è stato devoluto in beneficenza alla LICE, Lega Italiana contro l’Epilessia.

