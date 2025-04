Reggio Calabria, al teatro San Bruno va in scena la commedia “Caos a Broadway”

StrettoWeb

Dopo il grande successo e il sold out registrato al debutto, torna sul palco la commedia musicale “Caos a Broadway!” prodotta dall’Associazione Calabria dietro le quinte APS, interpretata dagli attori del Laboratorio SceniCo ed in collaborazione della compagnia Blu Sky cabaret. L’appuntamento è per domenica 27 aprile alle ore 20.30 presso il Teatro San Bruno di Reggio Calabria. Un ritorno attesissimo per questo spettacolo brillante e irriverente che racconta, con ironia e ritmo travolgente, i retroscena del mondo dello spettacolo e le difficoltà di chi sogna di calcare il palcoscenico di Broadway. A tre giorni dal debutto, una diva di Broadway abbandona lo spettacolo per rincorrere la fama in tv, lasciando il produttore e il regista disperati e senza via d’uscita. L’unica soluzione? Puntare tutto sull’improbabile segretaria di produzione, ignara protagonista di una scommessa folle… e forse dell’inizio di una nuova stella.

In scena gli attori: Benedetta Marcianò, Silvio Cacciatore e Carlo Aurelio Colico, che firma libretto, musiche e regia di questo spettacolo. Al pianoforte il maestro Lucia Matilde Canale. Uno show brioso, una commedia musicale coinvolgente che rivela i misteri del teatro e invita il pubblico a non smettere mai di credere nei propri sogni e a cogliere le opportunità quando bussano alla nostra porta.

“Uno spettacolo originale ed inedito che mette in luce le potenzialità artistiche dei giovani del nostro territorio; un percorso che la nostra associazione ha intrapreso da anni e che intende potenziare con questa nuova produzione teatrale al fine di raggiungere importanti palcoscenici di festival e rassegne nazionali” – afferma il presidente di “Calabria dietro le quinte” Giuseppe Mazzacuva. Lo spettacolo sarà replicato il 10 maggio al teatro Valente di Corigliano Calabro (CS) nell’ambito della rassegna “Quadrato in scena – Itinerante 2025” di FITA Cosenza.

Per assistere all’evento presso il teatro San Bruno è possibile acquistare i biglietti sul sito Liveticket.it o presso il botteghino del teatro. Richieste informazioni: info@calabriadietrolequinte.it.

