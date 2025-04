Reggio Calabria, si dimette l’assessore Lanucara: per Forza Italia “atto dovuto dopo anni di errori”

StrettoWeb

“Le dimissioni dell’assessore Marisa Lanucara sono un atto dovuto, frutto di una lunga sequenza di errori politici e di una totale disconnessione dai problemi reali della città. Una decisione che avevo già auspicato e richiesto a gran voce nei giorni scorsi e che oggi finalmente si concretizza, anche se tardivamente”. È quanto dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, commentando la notizia delle dimissioni rassegnate dall’assessore alle attività produttive.

“Le vicende legate al mercato coperto di via Filippini e alla gestione dei mercati rionali e dei chioschi in via Marina hanno evidenziato in modo lampante l’incapacità dell’assessore di gestire deleghe delicate, che richiedono ascolto, pianificazione e soprattutto rispetto per i cittadini e per gli operatori economici. Dalle dichiarazioni oniriche, alle risposte sconnesse in sede di commissione, fino ai maldestri tentativi di giustificare anni di immobilismo amministrativo, la linea seguita dall’assessore ha contribuito ad aggravare problemi strutturali e a generare ulteriore confusione” dichiara Milia.

“La verità è che l’Amministrazione Falcomatà, in questi anni, ha scelto l’improvvisazione anziché la programmazione, l’autoreferenzialità al posto del dialogo. Le dimissioni dell’assessore Lanucara non cancellano il fallimento politico di un’intera Giunta, anzi evidenziano l’incapacità del Sindaco nella scelta di profili competenti – prosegue Milia– nel caso dell’assessore Lanucara, la scelta appare ancor più pretestuosa, dal momento che l’assessore alle attività produttive, delegato proprio alla collaborazione con le associazioni di categoria, ancor prima di ricoprire quel ruolo era in rotta con i rappresentanti delle associazioni”.

“Mi auguro – conclude il capogruppo di Forza Italia – che il Sindaco, primo responsabile della situazione di stallo in cui la città si trova, rifletta approfonditamente: a partire dalla scelta, da attuare con maggiore responsabilità, del profilo di chi sarà chiamato a sostituire l’assessore dimissionario, fino alla presa di coscienza del fallimento di queste ultime due consiliature: la città merita amministratori competenti, capaci di costruire soluzioni e non di inseguire slogan per appoggiare campagne elettorali che, sin dagli esordi, appaiono già ridicole agli occhi del reggini, in considerazione dei disastri collezionati, anno dopo anno, da quest’Amministrazione”.

