Reggio Calabria, Santina Dattola vince le elezioni dell’Ordine degli Architetti: sarà il nuovo Presidente. Clamorosa scoppola per l’Assessore di Falcomatà Paolo Malara | DATI

Santina Dattola è il nuovo Presidente dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria. Ufficiale nella notte il risultato: è stata la più votata con 1367 preferenze. Un risultato storico non solo per la professionista, già Assessore alla Provincia durante la presidenza di Giuseppe Raffa, ma anche per l’Ordine in sè che storicamente a Reggio Calabria era stato sempre guidato da Paolo Malara, oggi Assessore Comunale della Giunta Falcomatà. Vero e proprio Deus ex machina dell’Ordine, Malara perde clamorosamente queste elezioni in cui aveva formato una lista guidata dall’architetto Rocco Gangemi, che però si è fermato a 448 voti arrivando addirittura 23° su 30 candidati!

Quella di oggi è una svolta storica alla guida dell’Ordine professionale reggino, un vero e proprio cambio di paradigma, un ribaltone che sancisce la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova stagione. E proprio l’impegno politico nella Giunta Falcomatà sembra essere la causa della sconfitta di Malara, indebolito dallo schieramento politico e dall’azione di Assessore nell’ultimo anno.

